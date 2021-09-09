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Захарова заявила о готовности России продолжить транзит газа через Украину

Иван Юминов

Политика
Захарова заявила о готовности России продолжить транзит газа через Украину
Фото: МИД РФ

Россия готова продолжить транзит газа через территорию Украины. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в четверг, 9 сентября.

— Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим, — рассказала дипломат.

Данный вопрос зависит от многих факторов, включая объемы закупок Европы в будущем, добавила она. Также роль играет конкурентоспособность альтернативных маршрутов, приводит слова Захаровой RT.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова будет продолжать транзит газа через Украину, если это будет экономически целесообразно и выгодно, несмотря на крики «Караул!» из Киева.

Песков также уточнил, что кто-то вряд ли будет прислушиваться к «воплям» о якобы опасности газопровода «Северный поток — 2» на фоне нынешних цен на газ. Он является гарантированным по объемам, ритмичности и цене, несмотря на наличие «зеленых» процессов, подчеркнул пресс-секретарь.

Европа, по его словам, заинтересована в газе, идущем по двум ниткам, для восстановления и отхождения от пандемии коронавируса. Москва как ответственный участник международного энергетического сообщества также в этом заинтересована.

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