Песков выразил надежду, что никто не помешает запуску «Северного потока — 2»

Фото: Администрация президента РФ

Россия надеется, что никто и ничто не сможет помешать запуску газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 9 сентября.

— Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй, — рассказал он.

Россия готова будет продолжать транзит газа через Украину, если это будет экономически целесообразно и выгодно, несмотря на крики «Караул!» из Киева, добавил представитель Кремля.

Песков также уточнил, что кто-то вряд ли будет прислушиваться к «воплям» о якобы опасности газопровода на фоне нынешних цен на газ. Он является гарантированным по объемам, ритмичности и цене, несмотря на наличие «зеленых» процессов, подчеркнул пресс-секретарь.

Европа, по его словам, заинтересована в газе, идущем по двум ниткам, для восстановления и отхождения от пандемии коронавируса. Москва как ответственный участник международного энергетического сообщества также в этом заинтересована, рассказал Песков в эфире Первого канала.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть они начнутся до конца года.