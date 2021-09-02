В Газпроме рассказали, когда начнутся поставки по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начать уже в этом году. Об этом рассказал в четверг, 2 августа, председатель правления российского энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер.

По его словам, экспорт газа может начаться уже в отопительном сезоне 2021 года.

— Еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2», — приводит ФАН слова Миллера.

До этого сообщалось, что украинский посол потребовал от США и ФРГ гарантий вступления в НАТО из-за «Северного потока — 2». По его словам, страна нуждается не в заверениях, а в конкретных и обязательных к исполнению гарантиях безопасности со стороны США и Германии.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.