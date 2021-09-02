Украинский посол потребовал от США и ФРГ гарантий вступления в НАТО из-за «Северного потока — 2»

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После запуска «Северного потока — 2» Украине необходимы гарантии вступления в НАТО от США и Германии. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому изданию Die Welt.

— Украина нуждается не в заверениях, но в конкретных, обязательных к исполнению гарантиях безопасности со стороны США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего членства в НАТО, — сообщил дипломат.

По его словам, после событий в Афганистане для США и стран Европы необходимо «новое мужество», чтобы принять страну в альянс.

До этого генеральный директор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов рассказал о завершении работ на первой нитке «Северного потока — 2». По его словам, компания прикладывает максимум усилий, чтобы запустить газопровод в эксплуатацию в ближайшее время.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа