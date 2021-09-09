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Эрудит Анатолий Вассерман, актёр Дмитрий Певцов и заслуженный врач России Эрик Праздников договорились о коалиции в парламенте

Павел Гриднев

Общество
Эрудит Анатолий Вассерман, актёр Дмитрий Певцов и заслуженный врач России Эрик Праздников договорились о коалиции в парламенте
Фото: Андрей Летов

9 сентября состоялся совместный пресс-брифинг члена Партии пенсионеров, заслуженного врача России Эрика Праздникова, актёра Дмитрия Певцова и эрудита Анатолия Вассермана, где они заявили о планах совместной коалиционной деятельности в новой Государственной Думе.

По словам участников коалиции, первой среди общих задач станет отмена результатов «псевдопенсионной реформы», возвращение прежнего пенсионного возраста, а также ликвидация Пенсионного фонда.

Как заявил Дмитрий Певцов, сегодня в России более 6,5 миллионов граждан предпенсионного возраста остались без работы, а больше всего таких - в Москве. Столица — центр притяжения молодых специалистов, что не позволяет старшему поколению претендовать на достойный труд и зарплату.

— Не только пенсионеры в фокусе внимания наших объединенных сил, — заявил Певцов. — «Нам не безразлично то, что происходит с нашим городом. Люди перестали верить во власть, и этому есть причина. Значит, власть надо обновить, — резюмировал Певцов. — Мы думаем не только о пенсионерах и предпенсионерах, мы думаем и о детях, и молодежи. Систему образования надо менять, вернуть в школы душу и эмоции, а для всех детей сделать доступными творческие занятия, техническое творчество, именно так рождается мечта о профессии! Дворцы — детям, и это правильно».

Представители коалиции заявили также о совместной работе в части восстановления системы здравоохранения, серьезно пострадавшей от «оптимизации». Все трое политиков согласились, что необходимо введение в поликлиниках врачей узкой специализации, в том числе гериатров. Поддержка отечественной медицинской науки и биотехнологий должны бытьзалогом готовности к отражению будущих вызовов. Важнейший акцент - на увеличении финансирования здравоохранения, в частности рассчитанного на повышение качества медицинского образования.

— По итогам оптимизации системы здравоохранения сегодня даже в Москве крайне мало узких специалистов, — подчеркнул Эрик Праздников. — В период пандемии эта проблема обострилась в разы. Люди не могут попасть на прием ко врачам, что порождает осложнения. Большому городу, как и всей стране, необходимо больше врачей!

— В нашем законодательстве много ошибок, которых часто не замечают, но которые ведут к множеству жалоб людей.В основе повышения пенсионного возраста, в основе сокращения здравоохранения и фактического разрушения образования лежит старое англосаксонское человеконенавистничество. Мы понимаем, что на реализацию наших предложений нужно много сил и времени. Но по-другому просто нельзя, — отметил Анатолий Вассерман.

Все названные в ходе пресс-брифинга темы будут прорабатываться в дальнейшем как с точки зрения федеральных задач, так и в применении к проблемам столичного региона.

Анатолий ВассерманПенсионный фонд РФПенсионеры
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