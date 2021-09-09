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Вышел первый трейлер фильма «Матрица-4»

Анастасия Колоскова

Развлечения
Вышел первый трейлер фильма «Матрица-4»
Кадр из фильма Матрица: Революция / 2003

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер четвертой части научно-фантастической франшизы «Матрица», получившей название «Матрица: Воскрешение».

Ранее компания публиковала тизер самого ожидаемого фильма года.

Теперь авторы раскрыли некоторые подробности будущей ленты. У главного героя Нео, которого исполнил Киану Ривз, сохранились отдельные воспоминания о прошлых приключениях. Он не оставляет попыток разобраться, кем он является на самом деле. Вместе со своей подругой Тринити (Керри-Энн Мосс) он вновь отправляется в очередное путешествие по загадочному миру, передает «360».

За три часа трейлер набрал более 3,5 миллиона просмотров и почти 300 тысяч лайков. Пользователи отметили в комментариях, что «очень рады» вновь встретиться с любимыми персонажами и с нетерпением ждут выхода ленты.

Четвертая «Матрица» выйдет на большой экран в конце декабря 2021 года.

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