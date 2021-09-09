Цена на газ в Европе впервые превысила 700 долларов за тысячу кубометров

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Стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила рекордные 700 долларов. Это следует из данных торгов в четверг, 9 сентября.

Октябрьский фьючерс достиг 700,2 доллара в 17:25 по Москве. В среду, 8 сентября, был установлен предыдущий ценовой рекорд, когда стоимость контракта дошла до отметки 670 долларов.

Резкое повышение стоимости связано с низкими запасами топлива в газохранилищах Европы из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета, объяснил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Еще одной причиной является нежелание Газпрома увеличивать продажи на спотовом рынке перед запуском газопровода «Северный поток — 2», приводит слова эксперта РИА Новости.

9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжить транзит газа через территорию Украины. Эта тема, по ее словам, является исключительно коммерческой.

Данный вопрос зависит от многих факторов, включая объемы закупок Европы в будущем, добавила она. Также роль играет конкурентоспособность альтернативных маршрутов, заключила дипломат.