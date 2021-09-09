Экипаж «Союза» сдал итоговые экзамены перед съемками фильма на МКС

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Основной экипаж корабля «Союз МС-19», состоящий из космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, завершил сдачу итоговых экзаменов в Центре подготовки космонавтов. Об этом сообщили в Роскосмосе в четверг, 9 сентября.

— Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для экипажей «Союз МС-19». Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры — Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина — справились со всеми заданиями на тренажерах корабля «Союз» и МКС, — говорится в сообщении.

Комплексные экзаменационные тренировки стартовали в центре в среду, 8 сентября, отмечается на сайте Роскосмоса.

21 августа сообщалось, что специалисты провели коррекцию высоты орбиты МКС — теперь она находится в 420,91 километра над поверхностью Земли. Сделано это перед запуском корабля «Союз МС-19», экипаж которого будет участвовать в съемках первого художественного фильма в космосе.

Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Картину под названием «Вызов» снимет Шипенко, одну из главных ролей исполнит Пересильд, передает ФАН.