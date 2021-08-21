Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля с Пересильд и Шипенко на борту

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Специалисты провели коррекцию высоты орбиты МКС — теперь она находится в 420,91 километра над поверхностью Земли. Сделано это перед запуском корабля «Союз МС-19», на котором на станцию прилетят космонавт Антон Шкаплеров, а также режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, участвующие в съемках первого художественного фильма в космосе. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает пресс-служба корпорации «Роскосмос».

— Сегодня, 21 августа 2021 года, в 07:04 по московскому времени выдана команда и включены двигатели служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Два корректирующих двигателя в штатном режиме проработали 50 секунд, а величина импульса составила 0,71 метра в секунду, — передаются в сообщении пресс-службы данные службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя с космическим кораблем запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

На МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай, а также экипаж корабля Crew Dragon из четырех человек: астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

В мае стало известно, что в космосе состоятся съемки фильма «Вызов» — совместного проекта Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Режиссером картины стал Клим Шипенко, а одну из главных ролей исполнит актриса Юлия Пересильд.