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Новостройку на 168 квартир по программе реновации ввели на северо-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку на 168 квартир по программе реновации ввели на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В районе Лосиноостровский ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Многоэтажку возвели по адресу: Тайнинская улица, дом 13, корпус 1.

— Дом оснастили «умными» общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию дома и коммунальные платежи, — рассказал руководитель ведомства.

В односекционном доме с подземным паркингом расположились 168 квартир. Из них 57 однокомнатных, 93 двухкомнатные и 18 трехкомнатных. Две квартиры оборудованы для проживания маломобильных граждан. В них установили специальную сантехнику и увеличили ширину коридоров и дверных проемов.

Внутренняя отделка помещений выполнена с полным соответствием стандартам реновации, утвержденным правительством Москвы.

Новостройка имеет бежевый фасад, на котором установили короба для кондиционеров Балконы и фасад двух первых этажей выполнили в акцентном коричневом цвете.

В вестибюле расположились комната консьержа, колясочная, зона размещения почтовых ящиков и кладовая для уборочного инвентаря. Здание оборудовано тремя лифтами разной грузоподъемности с визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание выполнен в один уровень с поверхностью земли. Прилегающую территорию озеленили и благоустроили. На ней обустроили детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, жителям расселяемых домов не придется переводить детей в другие школы или детские сады — все находится рядом. В конце года в новостройку планируется начать переселение 128 семей — 341 жителя трех соседних домов: № 5, № 11 и № 13 по Тайнинской улице, — отметил Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что всего в Лосиноостровском районе в программу реновации включили 68 домов, в которых проживают более 12 тысяч человек. В районе определили 14 «стартовых» площадок общей мощностью 127,2 тысячи квадратных метров.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.

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