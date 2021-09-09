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Напавшего на филиал Банка Грузии обвинили в совершении теракта

Иван Юминов

В мире
Напавшего на филиал Банка Грузии обвинили в совершении теракта
Фото: Telegram / РИА Новости

Грузинское МВД возбудило уголовное дело против мужчины, который напал на филиал Банка Грузии в городе Кварели. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 9 сентября.

— МВД по обвинению в нападении на один из филиалов Банка Грузии в Кварели, захвате заложников в террористических целях и противоправном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия задержало одного человека — Ш. М., 1972 года рождения, — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по статьям «Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия», «Террористический акт», а также «Захват заложника в террористических целях», отмечается на сайте МВД.

По информации местного телевидения, захватчик мог удерживать 15 человек, для освобождения которых он требовал 500 тысяч лари (160,8 тысячи долларов США).

Аналогичный случай произошел в апреле этого года в Тбилиси. Там вооруженный человек также взял в заложники посетителей офиса Банка Грузии. Местным оперативникам удалось задержать захватчика. Тогда никто из заложников не пострадал.

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