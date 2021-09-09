Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рафик Загрутдинов: 30 объектов здравоохранения строят в столице

Анастасия Колоскова

Город
Рафик Загрутдинов: 30 объектов здравоохранения строят в столице
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве за счет средств городского бюджета ведется строительство 30 объектов здравоохранения общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что с нуля была построена больница на 180 тысяч квадратных метров в Коммунарке, которая сыграла важную роль в период пика пандемии. По словам руководителя ведомства, первая очередь больницы по-прежнему принимает пациентов с коронавирусом. Развитие больницы в Коммунарке продолжается. К четырем введенным корпусам добавились еще три объекта: инфекционный корпус для детей на 100 коек, подстанция скорой помощи и вертолетная площадка.

Кроме того, еще три корпуса находятся в высокой строительной готовности: амбулаторно-поликлинический, родильный дом на 130 коек и детский стационар на 180 коек. В 2023 году будет введен в эксплуатацию корпус лучевой терапии.

Рафик Загрутдинов добавил, что три уникальных медицинских объекта площадью более 220 тысяч квадратных метров введут в эксплуатацию в следующем году: это инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ №1 ДЗМ, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова и многопрофильный комплекс детской клинической больницы святого Владимира ДЗМ.

Читайте также:
Рафик Загрутдиновгородские больницыСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте