Рафик Загрутдинов: 30 объектов здравоохранения строят в столице

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве за счет средств городского бюджета ведется строительство 30 объектов здравоохранения общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что с нуля была построена больница на 180 тысяч квадратных метров в Коммунарке, которая сыграла важную роль в период пика пандемии. По словам руководителя ведомства, первая очередь больницы по-прежнему принимает пациентов с коронавирусом. Развитие больницы в Коммунарке продолжается. К четырем введенным корпусам добавились еще три объекта: инфекционный корпус для детей на 100 коек, подстанция скорой помощи и вертолетная площадка.

Кроме того, еще три корпуса находятся в высокой строительной готовности: амбулаторно-поликлинический, родильный дом на 130 коек и детский стационар на 180 коек. В 2023 году будет введен в эксплуатацию корпус лучевой терапии.

Рафик Загрутдинов добавил, что три уникальных медицинских объекта площадью более 220 тысяч квадратных метров введут в эксплуатацию в следующем году: это инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ №1 ДЗМ, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова и многопрофильный комплекс детской клинической больницы святого Владимира ДЗМ.