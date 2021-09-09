Певица Глюкоза рассказала об экспериментах с внешностью старшей дочери

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, призналась, какие эксперименты над внешностью ставит ее старшая дочь Лидия, которая не отличается примерным поведением и даже была исключена из элитной школы.

По словам исполнительницы, ее дочь-подросток не смогла задержаться и в новом учебном заведении.

— Находим новую прекрасную школу, все счастливы. Но тут полная свобода: форму можно не носить, хочешь крась волосы в любой цвет, прокалывай нос. И тут понеслось: мы лысые, мы красные, пирсинг появился. Потом Лида сама себе набила татуировку, — рассказала артистка в интервью Эльдару Джарахову на его YouTube-канале.

Сама Глюкоза вспомнила, что, будучи подростом, тоже вела себя неидеально, поэтому она опасается за Лидию, старается «не сломать ребенка» и водит ее к психологу.

Летом Глюкоза сообщила, что ее пасынок Александр Чистяков-младший недавно женился на американской девушке по имени Кэссиди. Она посетовала, что после его отъезда «в доме остались одни бабы».

Исполнительница вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова почти 15 лет назад, 16 июня супруги будут праздновать юбилей семейной жизни. У звездной пары есть две общие дочери — Лида и Вера.