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Ростуризм объявил о завершении программы туристического кешбэка

Анастасия Волоснова

Общество
Ростуризм объявил о завершении программы туристического кешбэка
Фото: Pixabay

Ростуризм досрочно завершит программу туристического кешбэка в ночь на пятницу, 10 сентября. Об этом рассказали в четверг, 9 сентября, в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве отметили, что окно продаж продлится до 01:00 по московскому времени 10 сентября.

В программе приняли участие более 1,6 миллиона россиян. Они приобрели туры на общую сумму 34 миллиарда рублей, а кешбэк составил 6,7 миллиарда рублей.

Чаще всего в рамках программы россияне ездили в Краснодарский край, в Ставрополь и Крым. Также граждане РФ покупали оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень, пишет ТАСС.

Во вторник, 31 августа, Ростуризм продлил до середины сентября окно продаж в рамках программы туристического кешбэка. В ночь 9 на 10 сентября программа завершится.

При этом в речные и морские круизы, как уточнили в ведомстве, россияне могут поехать с 1 сентября и до окончания навигации. Продление окна позволит отправиться в путешествие примерно 100 тысячам туристов, в результате чего отрасль получит более двух миллиардов рублей дополнительного дохода.

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