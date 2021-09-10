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На Украине сообщили о возможности «взять» Донецк и Луганск

Анастасия Волоснова

Политика
На Украине сообщили о возможности «взять» Донецк и Луганск
Фото: president.gov.ua

Украинская армия может «взять» Донецк и Луганск, но власти не хотят жертв. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Киев не будет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Власти намерены общаться только с президентом России Владимиром Путиным.

— Сегодня, если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут сделать, — подчеркнул Данилов.

При этом вооруженный конфликт может привести к десяткам или сотням тысяч жертв, добавил Данилов в эфире телеканала «1+1».

5 сентября в посольстве США на Украине заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе. Москва должна вывести оружие и силы, а также «вернуть» Киеву контроль над его международно признанными границами, говорится в сообщении дипмиссии.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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