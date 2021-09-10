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Названы имена, обрекающие мужчин на вечные несчастья и страдания

Анастасия Волоснова

Общество
Названы имена, обрекающие мужчин на вечные несчастья и страдания
Фото: Pexels

В человеческом имени заключен энергетический посыл, который может оказывать влияние на судьбу его обладателя. Специалисты перечислили пять мужских имен, носители которых с рождения обречены на несчастья.

В современном мире мальчиков редко называют именем Юлиан, так как обычно такие дети вырастают ранимыми и слабовольными. Они умеют только ныть, постоянно капризничают. Взрослые Юлианы не умеют самостоятельно справляться со своей жизнью и часто попадают в неприятности.

Капризные с детства Вадимы не теряют эту привычку во взрослой жизни. Такие люди вырастают хулиганами и провокаторами, у которых нет чувства ответственности.

Сергеи любят авантюры и острые ощущения, поэтому часто готовы пойти на неоправданный риск или даже преступления. Они могут зарабатывать незаконным путем и попадать в бандитские компании.

Нерешительные и суетливые Романы не знают, чего хотят от жизни. Они часто меняют сферу своей работы, нигде не могут найти себе места, из-за чего их карьера стоит на месте, а деньги в кармане не появляются.

На первый взгляд добрые Анатолии очень любят выпить, что является их главным пороком. Они не видят опасностей в спиртных напитках, поэтому готовы выпивать ежедневно, забывая о своих обязанностях и делах, пишет Пятый канал.

До этого астрологи дали советы каждому из знаков зодиака, как приумножить свое финансовое благополучие в 2021 году.

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