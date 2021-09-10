Посол Латвии заявил, что страны ЕС «не хотят проблем» из-за Украины

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В ЕС нет общего понимания европейской перспективы Украины. Об этом рассказал посол Латвии на Украине Юрис Пойканс.

Он пояснил, что вопрос о членстве Украины касается 27 стран-участников сообщества. По его словам, в настоящее время они не видят «оснований для расширения Евросоюза».

Пойканс уточнил, что в ЕС хотят видеть государства, которые уже готовы к членству.

— Никто не хочет получать новые проблемы, — добавил посол.

По его словам, Украина сможет поставить вопрос о членстве в Брюсселе, если достигнет «определенного прогресса», пишет РИА Новости.

5 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что стратегия президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Джо Байденом оказалась неудачной. По его словам, Зеленскому следовало выбрать более четкую линию поведения, которая давала бы понять, чего именно хочет Украина.

В числе подобных потенциальных «желаний» парламентарий выделил военную базу, членство в НАТО, получение денег и развитие космической отрасли. Также Гончаренко отметил, что прошедшая встреча скорее продемонстрировала желание Зеленского красиво сфотографироваться с президентом США, чем добиваться настоящих преференций для своей страны.