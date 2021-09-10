Байден и Си Цзиньпин по телефону обсудили интересы США и Китая

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 9 сентября, во время телефонного разговора обсудили ответственность США и Китая за конкуренцию между ними, которая не должна перерастать в конфликт. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

В Белом доме добавили, что во время переговоров Байден отметил, что США заинтересованы в мире и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе.

Лидеры двух стран обсудили как совпадающие сферы интересов, так и области, где интересы США и Китая расходятся, уточнили в пресс-службе, сообщение которое приводит ТАСС.

По данным СМИ, разговор инициировала американская сторона. В настоящее время власти США пересматривают свою политику в отношении Китая.

При разговоре председатель КНР заявил, что в диалоге двух стран присутствуют серьезные трудности. Их вызвала, по словам китайского лидера, проводимая в последнее время по отношению к Пекину политика Вашингтона, передает издание News.ru.

Соединенные Штаты Америки и Китай, несмотря на продолжающееся между ними противостояние, в ближайшие годы не смогут быстро разорвать отношения, поскольку сильно связаны экономически. Так считает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.