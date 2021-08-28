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«Как сиамские близнецы»: почему США и Китай не смогут разорвать отношения

Руслан Давлетшин

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«Как сиамские близнецы»: почему США и Китай не смогут разорвать отношения
Фото: twitter.com/XHNews

Соединенные Штаты Америки и Китай, несмотря на продолжающееся между ними противостояние, в ближайшие годы не смогут быстро разорвать отношения, поскольку сильно связаны экономически. Так считает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

— Америка с Китаем как сиамские близнецы. Если в одну сторону будете вводить пошлины, получите их с другой стороны. Кто от этого выиграет? Надо все осторожно делать. Поскольку взаимные капиталовложения там очень велики. Десятки, если не сотни американских компаний работают в Китае и целиком производят свою продукцию на его территории. Взять те же Apple, Dell, HewlettPackard. А это очень крупные компании. У них в США ничего нет. Так что рубить здесь резко очень опасно, — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По его словам, предыдущий президент Америки Дональд Трамп пытался перетащить производства корпораций на родину, создавая для них привлекательные условия. Однако с учетом того, что эти связи и заводы строились годами — это был бы небыстрый процесс, который длился бы даже не 4–5 лет, а гораздо дольше. Кроме того, Трамп вводил неоднократно и торговые пошлины против Китая.

Со стороны администрации президента Джо Байдена таких резких шагов нет. Некоторые эксперты и журналисты ее окрестили даже «прокитайской». Однако Юрий Рогулев с данной позицией не согласен. Называть ее «прокитайской», по его мнению, глупо. Скорее у Байдена более гибкий подход в противостоянии с Поднебесной, чем у предыдущего президента. А сама по себе угроза Китая для США никуда не ушла.

— Байден действует дипломатическими и политическими методами. Например, в отличие от Трампа, демократы сразу же включили вопрос прав человека, то есть начали давить по более либеральным проблемам. Соответственно, и санкции вводятся персональные. Трамп же вводил пошлины на то, что могло повредить и самим США, — заключил специалист.

Несмотря на разносторонний подход в этом противоборстве двух сильнейших экономик мира, сохраняющийся и у нынешней администрации президента США, экономические интересы у нее все-таки преобладают, констатировал Юрий Рогулев.

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