Археологи нашли артефакты XVI–XIX веков при раскопках на Гончарной улице в столице

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Россия, Москва, Гончарная улица Карта всех событий

Археологи обнаружили более 500 различных предметов быта москвичей XVI–XIX веков при раскопках на Гончарной улице. Работы проводили специалисты Института археологии Российской академии наук.

— Это керамическая посуда и изразцы, изделия из гутного стекла с росписью, которые изготавливали вручную из горячего стекла без применения форм. Кроме того, в коллекции — монеты, фарфоровые игрушки, а также церковные предметы. Это детали от переплетов книг, складень, сосуды для елея. Одним из наиболее интересных артефактов стал литографический камень для печати торговых ярлыков. Он датируется второй половиной XIX века, — рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

После тщательного изучения находок, их начнут реставрировать. Обновленные артефакты отправятся в музейный фонд Москвы.

Археологи обнаружили древнюю посуду, религиозные предметы, фрагменты одежды и даже набор разменных монет времен правления в Московском княжестве матери Ивана IV Елены Глинской.

В начале реставрации специалисты удалят с них грунт, а затем начнут восстанавливать. Причем обновление предметов может занимать как неделю, так и несколько лет — зависит от сложности выполняемых работ.

За прошедшее десятилетие ученые обнаружили в Москве более 60 тысяч археологических артефактов, передает официальный портал мэра столицы.

Мэр города Сергей Собянин представил в августе главные находки московских археологов за последние годы. По словам мэра, Москва — кладезь находок для археологов. За последние десять лет в столице обнаружили свыше 60 тысяч артефактов. При этом вести раскопки в городе довольно сложно: делать это можно только в местах, где собираются проводить строительные работы.