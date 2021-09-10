Археологи нашли артефакты XVI–XIX веков при раскопках на Гончарной улице в столице
Археологи обнаружили более 500 различных предметов быта москвичей XVI–XIX веков при раскопках на Гончарной улице. Работы проводили специалисты Института археологии Российской академии наук.
— Это керамическая посуда и изразцы, изделия из гутного стекла с росписью, которые изготавливали вручную из горячего стекла без применения форм. Кроме того, в коллекции — монеты, фарфоровые игрушки, а также церковные предметы. Это детали от переплетов книг, складень, сосуды для елея. Одним из наиболее интересных артефактов стал литографический камень для печати торговых ярлыков. Он датируется второй половиной XIX века, — рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
После тщательного изучения находок, их начнут реставрировать. Обновленные артефакты отправятся в музейный фонд Москвы.
Археологи обнаружили древнюю посуду, религиозные предметы, фрагменты одежды и даже набор разменных монет времен правления в Московском княжестве матери Ивана IV Елены Глинской.
В начале реставрации специалисты удалят с них грунт, а затем начнут восстанавливать. Причем обновление предметов может занимать как неделю, так и несколько лет — зависит от сложности выполняемых работ.
За прошедшее десятилетие ученые обнаружили в Москве более 60 тысяч археологических артефактов, передает официальный портал мэра столицы.
Мэр города Сергей Собянин представил в августе главные находки московских археологов за последние годы. По словам мэра, Москва — кладезь находок для археологов. За последние десять лет в столице обнаружили свыше 60 тысяч артефактов. При этом вести раскопки в городе довольно сложно: делать это можно только в местах, где собираются проводить строительные работы.