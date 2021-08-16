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Сергей Собянин представил главные находки московских археологов за последние годы

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин представил главные находки московских археологов за последние годы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил археологов с прошедшим накануне профессиональным праздником, а также рассказал о главных находках в городе за последнее время. Об этом глава города написал в своем блоге в понедельник, 16 августа.

По словам мэра, Москва — кладезь находок для археологов. За последние десять лет в столице обнаружили свыше 60 тысяч артефактов. При этом вести раскопки в городе довольно сложно: делать это можно только в местах, где собираются проводить строительные работы.

Так, перед строительством парка «Зарядье» археологи тщательно исследовали его будущую территорию. Среди прочего они нашли настоящий клад — 34 тысячи серебряных копеек XV–XVII веков. Монеты были спрятаны в трех сосудах: кувшине, фляге и кубышке. Их общий вес превысил 20 килограммов.

— В «Зарядье» археологи обнаружили берестяную грамоту — четвертую берестяную грамоту, найденную в Белокаменной. И первую, которая полностью соответствует «новгородскому стандарту». Это не выброшенный за ненадобностью черновик, а полноценное частное письмо, — написал Сергей Собянин.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

Глава города напомнил, что имеющие историческую ценность археологические находки передаются в Музей Москвы. Их также можно увидеть на онлайн-выставке, подготовленной специалистами Мосгорнаследия.

Иногда раскопанные археологами объекты могут и вовсе стать частью городской среды. Например, это произошло с фрагментом каменного основания стены Белого города XVI века на Хохловской площади, который стал основой для археологического музея под открытым небом.

— В общей сложности в Москве создано уже 26 археологических музеев под открытым небом, из них 16 — за последние 10 лет, — отметил мэр.

Также он добавил, что активные раскопки ведутся и на территории Новой Москвы. В будущем там также могут обнаружить археологические артефакты.

Мосгорнаследие подготовило новый экскурсионный маршрут по местам столицы, где были найдены археологические артефакты. Он состоит из восьми локаций, а показать и рассказать о них все сможет чат-бот департамента в мессенджере Telegram.

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