Чат-бот Мосгорнаследия проведет экскурсию по местам археологических находок

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Мосгорнаследие подготовило новый экскурсионный маршрут по местам столицы, где были найдены археологические артефакты. Он состоит из восьми локаций, а показать и рассказать о них все сможет чат-бот департамента в мессенджере Telegram.

Услугой можно воспользоваться бесплатно на любом гаджете. Маршрут подготовлен специально к Дню археолога, который отмечается 15 августа.

— Мы приглашаем всех желающих совершить вместе с онлайн-гидом путешествие по местам, где были обнаружены уникальные археологические находки. Лев-хранитель расскажет, какими веками датируются артефакты и какие с ними связаны истории. Участники виртуальной экскурсии смогут представить, как выглядела та или иная улица Москвы в далеком прошлом, познакомятся поближе с историей своего любимого города, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Для начала маршрута нужно запустить бота, ввести команду /start. После этого выбрать название «День археолога». Стартует путешествие от станции метро «Маяковская».

Финальной точкой станет Театральный проезд. Отмечается, что сам маршрут займет не более часа. За это время можно просмотреть найденные археологами предметы, почитать о каждом из них небольшую справку, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что выставка «Делу время — потехе час» открылась в столичном Музее археологии. Посетители увидят филимоновские, каргопольские, заонежские, дымковские, романовские, абашевские, хлудневские, курские и белгородские игрушки. Есть здесь и подлинные средневековые, и стилизованные современные московские игрушки. Современные игрушки выполнены художником Валерием Кирьяновым.