Выставка «Делу время — потехе час» открылась в столичном Музее археологии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей археологии Москвы представляет выставку «Делу время — потехе час: мир глиняных игрушек», посвященную традициям изготовления глиняных игрушек в нашей стране.

Посетители увидят филимоновские, каргопольские, заонежские, дымковские, романовские, абашевские, хлудневские, курские и белгородские игрушки. Есть здесь и подлинные средневековые и стилизованные современные московские игрушки. Современные игрушки выполнены художником Валерием Кирьяновым.

Русская народная игрушка — важный этнический элемент и памятник традиционной культуры русского народа. Существует взаимосвязь народной игрушки с разными видами хозяйственной деятельности людей, орудиями труда и религиозными верованиями.

В игрушке видна связь ремесла и искусства. Народные мастера «малой бытовой скульптуры» выражали в своих произведениях представления о мире, людях, природе, создавали запоминающиеся образы. Сюжеты старинных игрушек разнообразны: медведи, кони, бараны, птицы-свистульки, скоморохи, всадники.

Выставка открыта до 31 декабря, сообщается на сайте музея.