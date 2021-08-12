Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Делу время — потехе час» открылась в столичном Музее археологии

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Делу время — потехе час» открылась в столичном Музее археологии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей археологии Москвы представляет выставку «Делу время — потехе час: мир глиняных игрушек», посвященную традициям изготовления глиняных игрушек в нашей стране.

Посетители увидят филимоновские, каргопольские, заонежские, дымковские, романовские, абашевские, хлудневские, курские и белгородские игрушки. Есть здесь и подлинные средневековые и стилизованные современные московские игрушки. Современные игрушки выполнены художником Валерием Кирьяновым.

Русская народная игрушка — важный этнический элемент и памятник традиционной культуры русского народа. Существует взаимосвязь народной игрушки с разными видами хозяйственной деятельности людей, орудиями труда и религиозными верованиями.

В игрушке видна связь ремесла и искусства. Народные мастера «малой бытовой скульптуры» выражали в своих произведениях представления о мире, людях, природе, создавали запоминающиеся образы. Сюжеты старинных игрушек разнообразны: медведи, кони, бараны, птицы-свистульки, скоморохи, всадники.

Выставка открыта до 31 декабря, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
ВыставкимузеиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Все мнения
О проекте