Более двух тысяч лифтов заменили по программе капремонта в Москве с начала года

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За 2021 год в рамках региональной программы капитального ремонта в столице заменили уже более двух тысяч лифтов. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более трех тысяч лифтов в многоквартирных домах, две тысячи новых лифтов уже установлены. В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт — это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены, — рассказал он.

По его словам, программа капитального ремонта существует уже десять лет. За это время в городе заменили более 38 тысяч лифтов и теперь в Москве нет ни одного лифта, который работает свыше установленного лимита в 25 лет.

Все лифты произведены в Москве и Московской области. Они комфортны и удобны для пассажиров. При этом, если в доме несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы не доставлять неудобств жителям.

Бирюков отметил, что в столице более 112 тысяч лифтов. Все они включены в программу капремонта, где указаны конкретные сроки их замены, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июле заммэра сообщил о замене более 1,5 тысячи лифтов в рамках программы. Бирюков пояснил, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.