Москвичам рассказали о столичных онлайн-сервисах для родителей

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С 2021 года можно отправить онлайн весь пакет документов на зачисление ребенка в детский сад. В следующем году такая же процедура будет реализована и с поступлением в первый класс.

— Нам очень важно развивать электронные сервисы, особенно в сфере образовательных услуг, чтобы экономить время родителей. Уже несколько лет, например, заявление на запись в детский сад можно подать онлайн, но все последующие этапы — заключение договора с организацией и заявление о зачислении — приходилось оформлять очно. Теперь же весь процесс доступен онлайн, и у родителей освободится время на более важные вещи. В следующем учебном году планируется запустить эту возможность и по зачислению в первый класс, — рассказала председатель городского Комитета государственных услуг Елена Шинкарук.

Кроме того, теперь для поступления ребенка в образовательные учреждения не нужно приносить его бумажную медицинскую карту — если он посещал государственную поликлинику, то доступ к его данным образовательные организации получат автоматически. Во время учебы не нужны физические справки о нетрудоспособности по болезни, все можно сделать онлайн.

В электронном формате можно получить и компенсацию части родительской платы за посещение детского сада. Раньше нужно было лично принести в организацию пакет документов.

Также онлайн доступно и заключение или расторжение договора с кружками и секциями дополнительного образования. Для этого они должны быть подведомственны московскому департаменту образования и науки.

Нововведения коснулись и сервисов Московской электронной школы (МЭШ). С октября текущего года в ней появится несколько улучшений. Будут выставляться оценки зачетверть, триместр и полугодие, а также за освоение конкретных тем. Появится сервис «Портфолио учащегося», где будут собраны все достижения школьника — учебные, спортивные, а также его участие в жизни образовательного учреждения.

С помощью приложения «Дневник МЭШ» можно регулировать рацион ребенка. Составить график питания, выбрать обед в столовой и заранее сделать заказ на определенные блюда.

— Еще одним нововведением в «МЭШ» стала возможность для родителей корректировать в личном кабинете свои контактные данные и данные детей. Очень важно, чтобы эти сведения всегда оставались актуальными и в случае необходимости можно было оперативно связаться с родителями, а самим родителям получать уведомления по новым услугам и сервисам в образовании, — отметила Шинкарук.

В 2021 году планируют добавить и раздел «Согласия». Родители с его помощью будут давать согласие на различные вакцинации, экскурсии и мероприятия, которые будут проводиться в школе, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе сообщалось, что при строительстве учебных учреждений в Москве применяются новые технологии. Например, используются системы роботизированного сканирования — с помощью дронов и специальной установки. Данные сканирования помогают практически моментально определить малейшие отклонения от проекта и принять решения по их устранению.