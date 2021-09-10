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Наталья Сергунина: Более 60 заявок поступило на конкурс «Московская реставрация»

Василий Плиткин

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Наталья Сергунина: Более 60 заявок поступило на конкурс «Московская реставрация»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Московская реставрация» завершился в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— В этом году на реставрационный конкурс правительства Москвы подано более 60 заявок. Например, в список вошли такие исторические объекты, как дом купца Быкова на 2-й Брестской улице, ГЭС-2, скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина. В отдельной номинации будут отмечены студенческие проекты. Еще одного победителя выберут участники проекта «Активный гражданин», — рассказала Наталья Сергунина.

Конкурс пройдет уже в 11-й раз. На нем представлены разнообразные объекты культурного наследия: объекты гражданской и промышленной архитектуры, монументального искусства и культового зодчества, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры, а также городские усадьбы.

Цель конкурса — определить наиболее значимые реставрационные проекты, которые были реализованы в 2021-м и прошлом годах, и поощрить их авторов. Более того, конкурс способствуют развитию традиций московской школы реставрации, популяризации и привлечению общественного интереса к памятникам истории и культуры.

Основные номинации:

— «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию»;

— «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ»;

— «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ»;

— «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство».

— В состав профессионального жюри входят опытные эксперты в области сохранения культурного наследия. В октябре они определят лауреатов конкурса. А традиционное награждение победителей состоится в декабре, — добавил руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

За десять лет наградами конкурса «Московская реставрация» были отмечены почти 400 лауреатов. Победители принимали участие в реставрации 182 архитектурных памятников столицы.

В числе проектов-победителей прошлых лет — Северный речной вокзал, Дом Наркомфина, Большой зал Московской консерватории, павильон ВДНХ «Космос», ансамбль Миусского трамвайного депо и другие.

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