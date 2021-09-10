Синоптик предупредил об «обвале полярного холода» в Москве на следующей неделе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Теплая погода продержится до вторника, а после москвичей ожидает «обвал полярного холода». Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— К середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5–10 градусов, днем до плюс 9–14, — сообщил он.

По словам синоптика, скоро жители Москвы «попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль». Это произойдет к понедельнику, когда температура воздуха может повыситься до плюс 24 градусов. Тишковец отметил, что уже 10 сентября температура, несмотря на пасмурную погоду, держится на уровне в 18 градусов. До первого дня новой недели она будет только повышаться, осадков в этот период ожидается мало.

При этом нельзя назвать данный период полноценным бабьим летом, считает синоптик.

— Это будет всего лишь химера, — рассказал он РИА Новости.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода будет радовать москвичей теплом до вторника.