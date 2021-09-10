Названы лауреаты Шнобелевской премии 2021 года

Фото: Youtube-канал Improbable Research

На 31-й церемонии вручения Шнобелевской премии наградили ученых из 24 стран. Организаторы провели церемонию в онлайн-формате.

Шнобелевская премия является своего рода пародией на самую престижную научную премию — Нобелевскую. Она вручается за научные исследования, которые на первый взгляд кажутся смешными и абсурдными, но позже заставляют задуматься.

Так, в этом году Шнобелевскую премию по экономике получили ученые, которые установили связь между степенью ожирения чиновников и коррупцией в стране. Награды в области медицины удостоились исследователи, доказавшие, что оргазм так же полезен в лечении насморка, как и противовоспалительные средства.

Премию по химии получила группа ученых из нескольких стран, которая исследовала состав воздуха в кинотеатрах. В ходе своих научных изысканий специалисты попытались выявить связь между выделяемыми зрителями запахами и демонстрируемыми в кино сценами.

Ученые из Испании и Ирана удостоились награды в области экологии. Они изучали бактерии в выброшенных на тротуар жевательных резинках. Причем при изучении состава бактерий они применяли генетический анализ.

Шнобелевскую премию также получили американские ученые, которым в ходе эксперимента удалось доказать, что борода может защищать от ударов в лицо, передает РИА Новости.