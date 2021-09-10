Пять главных вопросов об электронном голосовании

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн. На наиболее частые вопросы об электронном голосовании ответили на официальном сайте мэра Москвы.

Как проверить статус своего заявления?

Самый простой способ проверить статус ранее поданного заявления на онлайн-голосование можно в личном кабинете на сайте mos.ru. Сделать это можно в разделе «Заявки» после прохождения авторизации. На вкладке «Статусы по услугам» отображается статус всех поданных пользователем на портале заявлений.

Почему получен отказ в регистрации на онлайн-голосование?

Получить информацию о причине отказа можно в личном кабинете на mos.ru тем же способом, который описан выше. Однако стоит учитывать, что чаще всего отказ приходит из-за некорректного заполнения профиля. В таком случае следует исправить ошибку и вновь подать заявку. При возникновении дополнительных трудностей можно написать на почту support-vybory@mos.ru или позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 539-56-56.

Почему не приходит СМС с кодом подтверждения для отправки заявления?

Стоит учитывать, что СМС с кодом иногда приходит с задержкой из-за того, что каждый запрос проходит многоуровневую проверку. Обычно требуется немного подождать. Код действителен в течение десяти минут. В случае если СМС так и не пришло, можно повторить запрос.

Также стоит проверить, не установлен ли в вашем телефоне запрет на прием СМС с буквенных номеров. Ответ на этот вопрос необходимо получить у оператора сотовой вязи.

Что означает статус «Услуга оказана» в личном кабинете на mos.ru?

Статус «Услуга оказана» свидетельствует о том, что ваше заявление успешно прошло проверку. После завершения регистрации и проведения финальной сверки будет составлен финальный список избирателей. Пользователь будет уведомлен о возможности онлайн-голосования по СМС, электронной почте и в личном кабинете на mos.ru.

Как получить приз для участников онлайн-голосования?

Горожане, принявшие участие в онлайн-голосовании, получат шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, машину или призовые баллы, которые можно обменять на различные товары и услуги. Розыгрыш будет проходить с 18 по 20 сентября. Победителей известят о выигрыше через СМС.

Более подробную информацию об онлайн-голосовании и ответы на другие интересующие вопросы по теме можно получить в специальном разделе на mos.ru.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.