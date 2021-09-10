Экскурсии, музыканты и подарки: как МЦК отпразднует свой юбилей

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Московскому центральному кольцу (МЦК) в этом году исполняется пять лет. Департамент транспорта столицы подготовил несколько праздничных мероприятий для пассажиров. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

— В честь 5-летия МЦК мы запустили аудиоэкскурсии прямо в вагоне поезда кольца. В течение недели вы сможете узнать любопытные факты о районах, через которые проезжаете, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Услышать все части экскурсии можно, если проехать по всем станциям круга — это 54 километра путешествий с увлекательным рассказчиком.

Также 10 сентября поздравить пассажиров пришли музыканты. В рамках проекта «Музыка в метро» они будут играть на двенадцати станциях МЦК. Услышать их можно на Шелепихе, Зорге, Панфиловской, Окружной, Владыкино, Ботаническом саду, Измайлово, Нижегородской, Дубровке, Автозаводской, Кутузовской и Деловом центре.

Ведомство сообщает, что пассажирам будут дарить памятные подарки на станциях — значки и воздушные шары с символикой МЦК.

До этого руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил, что в ближайшие годы на семи самых загруженных станциях МЦК построят дополнительные вестибюли. Ими обзаведутся станции Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская, Хорошево, ЗИЛ и Ботанический сад.