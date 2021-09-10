Дополнительные вестибюли построят на семи самых загруженных станциях МЦК

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Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Деловой центр Карта всех событий

В ближайшие годы на семи станциях Московского центрального кольца (МЦК) построят дополнительные вестибюли. Загрузка этих станций уже приблизилась к 90–100 процентам, сообщил в пятницу, 10 сентября, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

— Придерживаясь вектора, который обозначил нам мэр Москвы, чтобы, несмотря на увеличение пассажиропотока, поездка по МЦК оставалась для пассажиров комфортной, мы открываем дополнительные вестибюли на станциях. В следующем году откроем на станциях ЗИЛ и Ботанический сад, а в перспективе ближайших лет они появятся еще на пяти станциях, загрузка которых приблизилась к 90–100 процентам, — рассказал он.

Новыми вестибюлями также обзаведутся станции Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская и Хорошево, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ликсутов напомнил, что в мае власти построили новый вестибюль на станции Локомотив. Южный вестибюль соединили с новым вокзалом «Восточный», а новый северный расположился в противоположной части станции.

— Это позволило снизить нагрузку и распределить пассажиропотоки станции. Кроме того, теперь пассажиры МЦК выбирают один из двух выходов для пересадки на метро — какой удобнее. Сегодня также открыли южный вестибюль на станции Кутузовская — там устанавливали эскалатор, — рассказал Максим Ликсутов.

Недавно сообщалось, что станции Окружная МЦД-1 и МЦК соединят переходом по принципу «сухие ноги» — пассажирам не придется выходить на улицу. Также на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) Окружная будут открыты вестибюль Люблинско-Дмитровской линии и подземный переход. Комфортной пересадкой смогут воспользоваться 150 тысяч пассажиров.