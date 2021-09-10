Автоэксперт назвал главный минус турбированного двигателя

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Турбодвигатель имеет меньший срок службы, чем атмосферный. Тем не менее, существуют способы его продлить. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Он подчеркнул, что турбированный двигатель требует своевременной замены масла.

— Многие водители невовремя заливают новое масло. В случае с турбомотором пренебрегать этой операцией нельзя. Лучше отдать предпочтение расходникам, которые рекомендует производитель, — отметил эксперт.

Ресурс турбомотора обычно ниже, чем атмосферного двигателя, заметил Баканов. Он обратил внимание, что эту особенность можно назвать главным минусом такой конструкции.

Для увеличения срока службы выключать турбированный двигатель нужно через некоторое время после остановки, посоветовал эксперт.

— В турбомоторах крыльчатка турбины крутится на огромной скорости. Перед тем, как глушить такой двигатель, нужно дать ему поработать некоторое время на холостом ходу. Иначе агрегат выйдет из строя раньше срока, — подчеркнул специалист.

Баканов заметил, что турбодвигатель не лишен преимуществ. Например, он позволяет машине быстрее разгоняться, заключил собеседник «ВМ».