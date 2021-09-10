Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Датские ученые выяснили, что уличный шум повышает риск развития слабоумия

Михаил Алимов

Общество
Датские ученые выяснили, что уличный шум повышает риск развития слабоумия
Фото: pixabay.com

Различный шум может повысить вероятность возникновения болезни Альцгеймера. Это выяснили в своем исследовании специалисты из Дании.

В их работе поучаствовали более 103 тысяч датчан старше 60 лет с подтвержденной деменцией. Ученые проанализировали их данные и выяснили, что при постоянном шуме дорожного транспорта мощностью более 55 децибел риск слабоумия повышается на 27 процентов. При таком же уровне железнодорожного шума — на 24 процента.

Чем громче будет шум, тем сильнее повышаются риски. Отдельно упоминается, что из 8475 случаев деменции 1216 связаны с уличным шумом. С дорожным движением — 963 случая, с железнодорожным — 253 случая. Статья с исследованием опубликована в журнале The BMJ.

— Не буду отрицать этот факт, но и подтверждать его рано. Другое дело, что влияние шума на нервную деятельность, на концентрацию внимания, на производительность умственного труда, доказано очень давно. Постоянный шумовой стресс действительно приводит к ряду заболеваний, — прокомментировал для телеканала «360» врач-невролог Юрий Андрусов.

По его словам, нельзя с уверенностью говорить о влиянии шума именно на возникновение болезни Альцгеймера, но он точно снижает производительность труда.

— Конечно, городские жители весьма подвержены этому вредному влиянию. Что делать жителям прижелезнодорожных и придорожных домов? Переезжать. Этого вредного фактора надо избегать, — дал совет специалист.

Он уверен, что другие способы борьбы с шумом малоэффективны. Громкая музыка также влияет на мозг, а в берушах постоянно ходить невозможно. При этом можно уменьшить последствия, если болезнь настанет. Нужно тренировать свой мозг, уверен Андрусов.

В августе профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова перечислила меры, которые следует принять в среднем возрасте, чтобы предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Нужно уделить внимание профилактике снижения слуха, которое наблюдается у каждого третьего человека после 55 лет и в два раза увеличивает риск деменции.

Кроме того, важно улучшать качество сна, так как с его нарушением связаны около 15 процентов случаев болезни Альцгеймера

Читайте также:
городской шумболезнь АльцгеймераДания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте