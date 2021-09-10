Датские ученые выяснили, что уличный шум повышает риск развития слабоумия

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Различный шум может повысить вероятность возникновения болезни Альцгеймера. Это выяснили в своем исследовании специалисты из Дании.

В их работе поучаствовали более 103 тысяч датчан старше 60 лет с подтвержденной деменцией. Ученые проанализировали их данные и выяснили, что при постоянном шуме дорожного транспорта мощностью более 55 децибел риск слабоумия повышается на 27 процентов. При таком же уровне железнодорожного шума — на 24 процента.

Чем громче будет шум, тем сильнее повышаются риски. Отдельно упоминается, что из 8475 случаев деменции 1216 связаны с уличным шумом. С дорожным движением — 963 случая, с железнодорожным — 253 случая. Статья с исследованием опубликована в журнале The BMJ.

— Не буду отрицать этот факт, но и подтверждать его рано. Другое дело, что влияние шума на нервную деятельность, на концентрацию внимания, на производительность умственного труда, доказано очень давно. Постоянный шумовой стресс действительно приводит к ряду заболеваний, — прокомментировал для телеканала «360» врач-невролог Юрий Андрусов.

По его словам, нельзя с уверенностью говорить о влиянии шума именно на возникновение болезни Альцгеймера, но он точно снижает производительность труда.

— Конечно, городские жители весьма подвержены этому вредному влиянию. Что делать жителям прижелезнодорожных и придорожных домов? Переезжать. Этого вредного фактора надо избегать, — дал совет специалист.

Он уверен, что другие способы борьбы с шумом малоэффективны. Громкая музыка также влияет на мозг, а в берушах постоянно ходить невозможно. При этом можно уменьшить последствия, если болезнь настанет. Нужно тренировать свой мозг, уверен Андрусов.

В августе профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова перечислила меры, которые следует принять в среднем возрасте, чтобы предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Нужно уделить внимание профилактике снижения слуха, которое наблюдается у каждого третьего человека после 55 лет и в два раза увеличивает риск деменции.

Кроме того, важно улучшать качество сна, так как с его нарушением связаны около 15 процентов случаев болезни Альцгеймера