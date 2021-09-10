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Сергей Собянин осмотрел ход строительства центров самбо и бокса в «Лужниках»

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин осмотрел ход строительства центров самбо и бокса в «Лужниках»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках» в первой половине 2022 года примет у себя соревнования. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Москве строится дворец единоборств — уникальный объект, где в одном комплексе создаются два центра мирового уровня — центр бокса и центр самбо. Это и тренировочные залы, залы для проведения соревнований любого уровня, в том числе и мировых чемпионатов. Надеюсь, что строительство этого объекта будет закончено в ближайшее время, и в первом полугодии он уже примет первые соревнования и первых спортсменов, — рассказал он журналистам после осмотра будущих центров.

Перед началом строительства специалисты проанализировали мировые площадки для этих видов спорта и создали уникальный по своему назначению проект, которому нет аналогов по функциональному наполнению.

— Помимо этого для спортсменов будет создана вся инфраструктура, тренажерные залы, бассейны, игровые залы. Уникальный объект, который, я надеюсь, понравится и привлечет внимание десятков тысяч спортсменов, которые занимаются в Москве этими видами спорта, и, конечно, всех любителей спорта и самбо, — резюмировал Собянин.

В пресс-службе мэрии рассказали об архитектурных особенностях сооружения и его соответствии международным стандартам.

— Уникальной особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания, такое архитектурное решение будет использовано на объектах подобного уровня впервые, — передает слова представителя мэрии Интерфакс.

При этом два центра обладают общим фасадом, но имеют разные входы, а потоки людей в них не пересекаются. Комплекс соответствует всем стандартам международных федераций по боксу (AIBA, IBF, WBA) и самбо (ESF, FIAS) для проведения соревнований. Арены оборудуют системами видеофиксации для трансляции будущих поединков.

В августе сообщалось, что более 30 спортивных учреждений возведут в рамках Адресной инвестиционной программы АИП в столице к 2024 году. До конца текущего года в городе планируется ввести в эксплуатацию еще десять новых объектов спортивного назначения. Среди них будут два спорткомплекса, два физкультурно-оздоровительных центра, два поля для игры в футбол, манеж для легкой атлетики и BMX-велодром.

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