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Фестиваль «Цветочный джем» подготовил к Дню Москвы арт-объекты из живых цветов

Михаил Алимов

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Фестиваль «Цветочный джем» подготовил к Дню Москвы арт-объекты из живых цветов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров
Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

На площадках фестиваля «Цветочный джем» 11 и 12 сентября можно полюбоваться на необычные арт-объекты из живых цветов. Перформанс приурочен к празднованию Дня Москвы, а всего в городе находится 40 площадок фестиваля.

Крупные живые букеты появятся на Тверской площади, улицах Святоозерской, Перерва, Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, на Коптевском бульваре и на бульваре Дмитрия Донского, а также на площади Революции. Необычность арт-объектов состоит в их размере — ширина букетов равна двум метрам, а в высоту они поднимаются на все три.

— Такие арт-объекты появятся на фестивале «Цветочный джем» впервые! Их придумали специально для Дня Города – 2021. Для создания каждого букета будет использовано более двух тысяч живых цветов. При этом арт-объекты не будут похожи друг на друга: для их создания дизайнеры подбирают растения под стать каждой площадке, — рассказали «Вечерней Москве» в оргкомитете фестиваля.

Для каждой из инсталляций будет придуман свой стиль. Например, на площади Революции «вырос» настоящий сосновый бор, а на улице Перерва букет оформят в «готическом» стиле, который подчеркнут лилии, левкадендроны, агапантусы и аллиумы.

Подробности о «Цветочном джеме» смотрите на его сайте.

До этого москвичам рассказали, какие необычные блюда можно попробовать на «Цветочном джеме». Среди них томатный суп с лавандой, фиалковые брауни, мороженое с алоэ и другие необычные сочетания.

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