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Специалисты благоустроили два сквера возле Донского монастыря

Михаил Алимов

Город
Специалисты благоустроили два сквера возле Донского монастыря
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Донская улица, 1Карта всех событий

В Монастырском и Донском скверах, расположенных у Донского монастыря, завершилось благоустройство. Специалисты проделали масштабную работу — обновили сети тропинок, подсветку и построили новые зоны отдыха.

— В Монастырском сквере, расположенном в границах улицы Донская, 1-го Донского проезда и Дальнего переулка обновили спортивную площадку, обустроили две новые детские площадки для детей разных возрастов, сделали площадку для настольных игр, организовали зоны тихого отдыха, установили удобные скамейки, — сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Специалисты благоустроили два сквера возле Донского монастыряФото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства москвы

Кроме того, в сквере обновили сеть тропинок и площадку для выгула собак, посадили множество деревьев, кустарников и цветов, а также установили архитектурную подсветку. Причем освещен не только сквер, но и находящийся рядом монастырь.

В Донском сквере тоже появились изменения. Он расположен недалеко от Монастырского — между улицами Донской, Стасовой, Орджоникидзе и 3-им Донским проездом.

Там поменяли асфальт на находящейся рядом парковке, обновили сеть дорог и тропинок, установили новые опоры освещения и посадили деревья и кустарники. На территории сквера появилась детская площадка и несколько площадок для отдыха. В его центре обустроили сцену.

Специалисты благоустроили два сквера возле Донского монастыряФото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Недавно сообщалось, что новый сквер появится на Ставропольской улице на юго-востоке Москвы. Он возникнет на месте демонтированного незаконного торгово-развлекательного центра. В рамках программы «Развитие городской среды» территорию озеленили, вымостили дорожки и установили лавочки и фонари.

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