Первый в стране 5G-полигон появится на базе Боткинской больницы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к22 Карта всех событий

При Боткинской больнице обустроят первый в России инновационный полигон с инфраструктурой сетей связи 5G. На нем будут тестировать прорывные технологии в области медицины.

— Мы постоянно внедряем самые передовые решения на благо врачей и пациентов. Следующий наш шаг — создание на базе Боткинской больницы первого в России 5G-полигона для пилотирования инновационных медицинских сервисов. Преимущество сетей 5G — скорость сбора и обработки больших массивов данных. Совместно с ГКБ имени С. П. Боткина были отобраны наиболее перспективные проекты, среди которых VR-тренажеры для обучения медиков, AR-решения (дополненная реальность) для помощи врачам при проведении сложных операций и другие. Они будут апробированы на базе стационара с использованием всех возможностей 5G и облачных технологий, — на IV Форуме социальных инноваций регионов рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Перед повсеместным внедрением сетей пятого поколения необходимо убедиться в их безопасности. Для этого создаются специальные индустриальные 5G-полигоны, на которых будут испытаны стратегические решения с использованием новых технологий. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— Мы с нашими стратегическими партнерами запускаем в Москве первую тестовую среду по использованию инновационных медицинских решений в сети 5G. 5G и облачные технологии значительно повысят качество оказываемых медицинских услуг, — сообщил генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

Центр будет заниматься поиском, отбором и тестированием медицинских технологий.

Полигоны позволяют создавать максимально реалистичные условия работы для новых цифровых технологий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин назвал Москву одним из мировых лидеров по смарт-технологиям. Он добавил, что российская столица отличается от других крупных городов мира более низкой стоимостью мобильного интернета и практически повсеместной доступностью беспроводного бесплатного интернета в пространствах общественного пользования. По словам Сергея Собянина, Москва готова к цифровой революции, которая затронет сферу городских услуг и транспорта.