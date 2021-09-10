Андрей Бочкарев заявил, что центр самбо и бокса в «Лужниках» готов почти наполовину

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

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Строительство Международного центра самбо и бокса в «Лужниках» завершено на 47 процентов. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На объекте на 97 процентов завершено устройство монолитных конструкций. Строители завершили монтаж фермы перекрытия и монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей. Общая строительная готовность оценивается в 47 процентов, — рассказал он.

На данный момент в будущем центре обустраивают фасад и внутренние перегородки, прокладывают инженерные системы, ведут инженерные работы и устанавливают систему пожаротушения.

По словам заммэра, строят центр 1270 человек и 17 единиц техники. Полностью закончить его планируют до конца 2021 года.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства центра. Он отметил, что в первой половине 2022 года комплекс примет у себя первые соревнования.

В пресс-службе мэрии рассказали об архитектурных особенностях сооружения и его соответствии международным стандартам.

— Уникальной особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания, такое архитектурное решение будет использовано на объектах подобного уровня впервые, — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом два центра обладают общим фасадом, но имеют разные входы, а потоки людей в них не пересекаются. Комплекс соответствует всем стандартам международных федераций по боксу (AIBA, IBF, WBA) и самбо (ESF, FIAS) для проведения соревнований. Арены оборудуют системами видеофиксации для трансляции будущих поединков.