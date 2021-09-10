Сергей Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 сентября, рассказал о том, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, московское правительство круглосуточно следит за ситуацией с COVID-19, своевременно вводит или смягчает ограничительные меры. При этом столичные власти всегда используют возможность сделать жизнь горожан более комфортной.

— Лакмусовой бумажкой, по которой определяется необходимость снятия или введения ограничительных мер, является график заболеваемости ковидом. Как только происходит всплеск, в городе вводят ограничения. А когда число случаев инфицирования снижается, их снимают, — отметил глава города.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что всегда находятся недовольные вводимыми мерами люди. Однако если не вводить ограничения, рост заболеваемости впоследствии застопорит работу бизнеса и всех городских систем.

В пример мэр столицы привел весну 2020 года, когда «городу удалось найти баланс между спасением экономики и защитой здоровья москвичей». Он добавил, что опыт того периода позволил обезопасить москвичей от инфецирования коронавирусом и спасти бизнес.

Также Сергей Собянин заявил, что серьезным испытанием для города стало обнаружение агрессивного и опасного штамма «дельта». Москва, привыкшая прогнозировать всплески инфекции, справилась с ростом заболеваемости, отметил глава города.

— Своевременное снятие ограничений после улучшения эпидемиологической обстановки в городе — это закономерность. Потому что Москва — это место, где должно быть комфортно находиться, и нельзя превращать его в концентрационный лагерь. Люди должны свободно передвигаться, работать и общаться. Игнорирование улучшения ситуации с коронавирусом в городе и продление ограничительных мер — это попросту издевательство над людьми, — подытожил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

В пятницу, 10 сентября, столичные врачи вылечели 1443 человека от коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии в городе полностью выздоровели 1 461 536 пациента.