Московские медики вылечили от коронавируса за сутки еще 1443 пациента

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 1443 человека. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает оперштаб столицы.

За весь период пандемии врачи в городе помогли справиться с болезнью 1 461 536 пациентам.

Фото: telegram / Оперштаб Москвы

Новых случаев заболевания за сутки выявлено 1566. Из них 576 человек доставили в больницу, а к аппарату ИВЛ подключили 258 заболевших, передает Telegram-канал оперштаба.

Всего в стране за сутки выявили 18 341 случай коронавируса. При этом семь процентов не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за последние сутки в стране также было зафиксировано 789 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровел 17 121 пациент.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.