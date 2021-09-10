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Еще 18 341 новый случай COVID-19 выявили в России за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Еще 18 341 новый случай COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявили 18 341 случай коронавируса за минувшие сутки. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

При этом семь процентов не имели клинических проявлений болезни.

Еще 18 341 новый случай COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России лидирует Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 1566 случаев заболевания коронавирусом. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах выявлено 1504 и 585 случаев заболевания COVID-19 соответственно.

За последние сутки в стране также было зафиксировано 789 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровел 17 121 пациент.

Еще 18 341 новый случай COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Последний препарат Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа. Его необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» признана лучшей министрами здравоохранения стран G20. По его словам, «Спутник V» — вакцина, которую знают во всем мире.

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