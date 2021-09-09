Мурашко сообщил о признании G20 «Спутника V» лучшей вакциной от COVID-19

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» признана лучшей министрами здравоохранения стран G20. Всего за время пандемии в РФ было создано 1,2 тысячи препаратов. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на пленарном заседании «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия» в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

По его словам, более 1200 медицинских изделий появилось на рынке со времени пандемии коронавируса. Подобного никогда не было «за такой короткий период времени», подчеркнул Мурашко.

— Это вакцина, которую знают во всем мире. За последние десятилетия это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда знают препарат во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили: «Спутник — лучший препарат для профилактики», — сказал министр.

Также он добавил, что министерство, приглашая переболевших коронавирусом на диспансеризацию, отмечает, что некоторые люди пока воспринимают это с осторожностью.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19, включая «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорону». Последнюю на данный момент вакцину — «ЭпиВакКорону-Н» — Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа. Ее необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.