В Москве появился первый в мире виртуальный памятник пропавшему грибнику

Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

С помощью технологии дополненной реальности куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов напоминает о том, что ежегодно в российских лесах пропадают и погибают тысячи людей.

— Наше традиционное «поклонение грибам» стоит тысяч жизней ежегодно. Люди уходят в лес на час и остаются там навсегда. Следование простым правилам безопасности может спасти очень многих, а AR-скульптура, надеюсь, привлечет внимание тех, кто любит побродить с корзинкой и заставит задуматься о безопасности на природе, — сказал Олег Леонов.

Памятник представляет собой фигуру заблудившегося человека в окружении огромных грибов. Москвичи уже установили его на Васильевском спуске, Арбате, Лесной улице, на бульварах. Увидеть памятник может каждый, полюбоваться им можно где угодно. Для этого нужно перейти со смартфона по ссылке https://propalgribnik.ru и следовать инструкциям. AR-скульптура доступна в двух версиях: 3,5-метровая для открытых пространств и масштабная модель для помещений.

Олег Леонов еще раз напомнил: отправляясь в лес, нужно не забывать оповещать близких о своем намерении, брать с собой компас, спички, воду и заряженный телефон. Он отдельно отметил, что заблудившийся человек должен вызвать помощь и оставаться на месте, более чем в 90% случаев тот, кто пытается выбраться из леса самостоятельно, выбирает неправильное направление и еще глубже заходит в чащу.

Общественный деятель, Дмитрий Захаров, комментируя инициативу Леонова, отметил, что поднятая проблема актуальна и на нее действительно следует обратить внимание, а людям, отправляющимся в лес за ягодами и грибами, – следовать правилам.