Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Два человека умерли, отравившись арбузом в Москве. Прокуратура Москвы проводит проверку по данному факту. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 10 сентября, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, 9 сентября три члена одной семьи: мать, бабушку и 15-летнюю девочку доставили в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.

— Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщила Нефедова.

Накануне после ужина они всей семьей, кроме отца, ели арбуз, купленный в магазине, расположенном по улице Совхозной.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова заявила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

9 сентября руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», какие районы столицы стали самыми безопасными и какие преступления совершались чаще всего.

Более подробную информацию о криминальной обстановке в столичных районах читайте в специальном материале «ВМ».