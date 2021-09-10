Владимир Путин усомнился в честности судейства на Олимпиаде в Токио

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин выразил сомнения в справедливости судейства на Олимпийских играх в Токио во время соревнований по художественной гимнастике. Об этом глава государства заявил в пятницу, 10 сентября, на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Так российский лидер ответил на жалобы главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой по поводу судейского процесса на Олимпиаде-2020.

«Надо добиваться (справедливого судейства). Это касается не только художественной гимнастики, надо добиваться справедливого судейства, отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях, добиваться прозрачности судейского процесса. Это же не какие-то военные учения», — передает ТАСС слова Владимира Путина.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине. После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

При этом спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка израильтянка Ашрам дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что она осталась довольна работой судей на Олимпиаде-2020 в Токио. Федерация подчеркнула, что технический комитет внимательно проанализировал судейство на каждом этапе соревнований. В результате FIG пришли к мнению, что судьи на Олимпиаде-2020 действовали справедливо и беспристрастно.