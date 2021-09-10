Галина Хованская: Основная причина взрывов бытового газа связана с человеческим фактором

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В марте текущего года в Химках области прогремел взрыв газа, унесший жизни 2 человек. Очередная трагедия произошла 8 сентября в Ногинске, в результате которой погибло 7 человека, 17 человек пострадали.

— Основная причина взрывов бытового газа связана с человеческим фактором: неосмотрительность граждан при использовании газового оборудования. В старом жилищном фонде этот вопрос не решается, — поясняет Галина Хованская.

В 2019 году Хованская внесла в госдуму законопроект, предусматривающий оснащение дома системами, которые автоматически отключают подачу газа в случае его утечки и оповещают об этом аварийную службу.

По словам парламентария, законопроект позволит предотвратить взрыв газа и спасти жизнь людей.

Законопроект будет рассмотрен в новом созыве думы. Напомним, что в связи с произошедшей трагедией депутат ГД Елена Вторыгина направила премьер-министру Мишустину предложение увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.