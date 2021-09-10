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Владимир Путин выступит на торжественном праздновании Дня города в Москве

Виктория Сикерина

Город
Владимир Путин выступит на торжественном праздновании Дня города в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в День города Москвы выступит на торжественном праздновании в парке Зарядье и примет мэра города Сергея Собянина в Кремле. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказал пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что такая насыщенная программа запланирована на 11 сентября.

— В связи с Днем города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии в концертном зале в Зарядье. До этого примет мэра Москвы (Сергея) Собянина в Кремле, — отметил Дмитрий Песков.

После этого президент РФ отправится в Псков, а далее на Чудское озере с целью посетить мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной», передает ТАСС.

День города в Москве пройдет на выходных, 11 и 12 сентября. Для горожан и туристов столичные власти организуют множество различных площадок для празднования. Вечером жителей ожидает красочный салют.

В преддверии праздника город начали активно готовить к торжествам. Например в пятницу, 10 сентября, в столице промыли дороги, фонтаны, памятники и другие объекты инфраструктуры. Заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков отметил, что городские службы провели масштабные работы. Среди прочего работники промыли и покрасили объекты городской инфраструктуры, а также в ряде случаев отремонтировали.

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