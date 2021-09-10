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Петр Бирюков: В преддверии Дня города в столице промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники

Илья Ашуров

Город
Петр Бирюков: В преддверии Дня города в столице промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице ко Дню города промыли дороги, фонтаны, памятники и другие объекты инфраструктуры. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в преддверии праздника городские службы проели масштабные работы. Среди прочего работники промыли и покрасили объекты городской инфраструктуры, а также в ярде случаев сделали их ремонт.

— Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную, — рассказал заместитель мэра.

Так, дорожные службы привели в порядок пешеходные ограждения, информационные щиты, знаки, буферы безопасности, шумозащитные экраны, пояснил Бирюков. Кроме того, в столице помыли дороги и тротуары с шампунем, который безвреден для окружающей среды. С помощью этого моющего средства с дорожного полотна устраняют масляные пятна и прочие загрязнения.

Заместитель мэра отметил, что к празднику также привели в порядок городские цветники. Особое внимание уделили насаждениям, которые расположены в центре Москвы.

В этом году День города празднуется в Москве 11-12 сентября. Программа празднования Дня города в этом году будет скромнее, чем на протяжении многих последних лет, но все же куда более разнообразной, чем в прошлый пандемийный год. О запланированной на День города праздничной программе читайте в специальном материала «Вечерней Москвы».

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