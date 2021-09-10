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СК возбудил уголовное дело после смерти бабушки и внучки, отравившихся арбузом в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после смерти бабушки и внучки, отравившихся арбузом в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Столичные следователи выясняют все обстоятельства отравления семьи арбузом на юго-востоке Москвы. Для получения информации они выехали в городскую больницу, где скончались женщина и несовершеннолетний ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 10 сентября.

— По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», — сообщила Иванова.

По словам представителя ведомства, в настоящее время для получения объективной и достоверной информации следователи выехали в городскую больницу.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на уточнение всех обстоятельств произошедшего, — заключила Иванова.

9 сентября трех членов одной семьи: мать, бабушку и 15-летнюю девочку доставили в одно из столичных медицинских учреждений с отравлением. Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.

Накануне после ужина они всей семьей, кроме отца, ели арбуз, купленный в магазине, расположенном по улице Совхозной.

До этого сообщалось, что по факту отравления столичная прокуратура организовала проверку.

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