Владимир Путин раскритиковал снятие ограничений на легионеров в футболе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не оценил идею снятия ограничений на количество легионеров в отечественном футболе. Свое мнение он высказал в пятницу, 10 сентября, на заседании Совета РФ по развитию физической культуры и спорта.

По словам лидера государства, это может препятствовать попаданию российской сборной на международные турниры.

— Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну, замечательно: вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда (по футболу) не играет на Олимпийских играх? Ну, еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть, — цитирует РИА Новости Владимира Путин.

Также в ходе заседания президент России ответил на жалобы главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой по поводу судейского процесса на Олимпиаде-2020.

По мнению Владимира Путина, судейский процесс на Олимпийских играх в Токио во время соревнований по художественной гимнастике был нечестным. Российский лидер призвал обеспечить справедливое и прозрачное судейство на спортивных мероприятиях.